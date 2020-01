Calcio: il Perugia esonera Massimo Oddo

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - Il 2020 del Perugia Calcio comincia senza Massimo Oddo in panchina a ricoprire il ruolo di allenatore. La società di serie B presieduta da Massimiliano Santopadre ha ufficializzato di averlo sollevato dall'incarico.

"Il club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l'impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera", afferma in una nota pubblicata nel proprio sito internet.

Potrebbe essere, secondo indiscrezioni, Stefano Colantuono, già alla guida del Perugia nella stagione 2004-2005, il suo successore. La società su questo ha solamente reso noto che "a breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della prima squadra". L'alternativa è Serse Cosmi. (ANSA).