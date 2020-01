Ujw,duomo gremito per "Messa della Pace"

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 1 GEN - Duomo gremito per la "Messa della Pace & Gospel" che si è celebrata il primo gennaio nel pomeriggio a Orvieto nell'ambito della 27/a edizione di Umbria jazz winter. I canti degli "Every Praise & Virginia Union Gospel Choir - feat David Bratton" hanno accompagnato la celebrazione liturgica officiata dal vescovo della diocesi Orvieto-Todi, mons. Benedetto Tuzia. Che nel corso della sua omelia ha augurato un "nuovo anno di pace", sottolineando che "il modo di arrivare alla pace è indicata nel Vangelo". Ad assistere alla messa e al termine al concerto Gospel circa 2 mila persone che hanno occupato in ogni ordine di posto la cattedrale e a più riprese hanno ritmato con le mani i brani eseguiti dal gruppo.

Il tutto mentre in altri palazzi della città si sono susseguiti gli altri concerti in programma per questa che è la giornata conclusiva di Uj winter 2019/2020.