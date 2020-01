Previsto capodanno con sole su Umbria

Capodanno con il sole su tutta l'Umbria. Per la giornata del primo gennaio, stando alle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale, il cielo, sulla regione, si presenterà sereno o poco nuvoloso con possibili locali nebbie mattutine in rapido dissolvimento.

Le temperature massime sono attese in leggerlo rialzo, ma ancora possibili gelate mattutine in pianura. Tendenza al bel tempo anche per la giornata di giovedì 2 gennaio. L'alta pressione potrebbe durare fino all'Epifania.