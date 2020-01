E' sold out per lenticchia Norcia

Per il quinto anno di fila sarà sold out per la lenticchia di Castelluccio di Norcia in occasione del cenone di capodanno, a dimostrazione che gli italiani tengono alle tradizioni e alla scaramanzia. Lo prevede Confcooperative secondo le cui stime gli italiani spenderanno 2 miliardi per imbandire le tavole la sera del 31 dicembre. Una spesa in linea con quella del 2018.

Ci si aggrappa alla tradizione e - sempre secondo Confcooperative - un italiano su due aspetterà a casa il rintocco delle mezzanotte per salutare il 2020.