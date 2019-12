Tardani, Uj winter evento fondamentale

"Umbria jazz winter è un evento fondamentale per l'economia cittadina e anche questa 27/a edizione si è confermata un successo. Orvieto in questi giorni è piena di turisti": così con l'ANSA il sindaco Roberta Tardani parlando dell'evento in corso sulla Rupe. Sottolineando che "questa manifestazione porta la città in una dimensione internazionale".

Tardani ha anche annunciato che l'amministrazione comunale sta "già lavorando a un calendario unico degli eventi". "E soprattutto - ha aggiunto - stiamo mettendo in piedi un nuovo importante appuntamento per il prossimo settembre".

Il neo sindaco ha evidenziato la necessità di destagionalizzare le varie iniziative così che "Orvieto possa vivere tutto l'anno e non solo in alcuni periodi".

Più in generale, Tardani per il 2020 si dice "positiva".

"Perché vedo - ha concluso - che la città sta ritrovando fiducia nelle proprie potenzialità".