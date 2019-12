Economia Terni fra ripresa e speranze

Economia fra ripresa e speranze in provincia di Terni, territorio che si caratterizza per una bassa propensione all'attività imprenditoriale: a delineare il quadro sono i dati diffusi dalla Camera di commercio.

Al 31 dicembre scorso erano infatti registrate 21.699 imprese, con una densità media di 9,6 ogni 100 abitanti (in provincia di Perugia il dato è dell'11,1%), salite a 21.889 al 30 settembre scorso.

Il sistema ternano mostra comunque una forte capacità di esportazione, quasi raddoppiata nel giro di 10 anni (da 430 milioni del 2009 ai 716 del primo semestre 2016). Terni è dunque una delle province italiane con il maggior grado di apertura ai mercati esteri.

Tra i settori ritenuti più promettenti potrebbe inoltre rivelarsi quello del turismo: i primi sette mesi del 2019 hanno confermato il trend positivo registrato nel 2018, sia negli arrivi (224.152) che nelle presenze (481.617), di cui 103.950 e 243.315 solo nelle Terre di San Valentino (ad esclusione quindi del territorio orvietano).