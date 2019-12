Cadavere su binari,treni fermi a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Orte-Foligno-Perugia, tra Spoleto e Foligno: dalle ore 9.40 il traffico è infatti sospeso in seguito al rinvenimento di un cadavere tra Spoleto e Campello sul Clitunno da parte del personale del Regionale 2480 Roma-Perugia con 150 viaggiatori a bordo.

Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti dal parte della Polfer.

La persona era stata probabilmente investita da un convoglio precedente. Disagi e ritardi per i alcuni treni Regionali.

Intanto tra Spoleto e Foligno è stato istituito servizio bus sostitutivo.

Alle ore 12.12 è arrivato il nulla osta per la ripartenza del solo Regionale 2480, che ha ripreso la sua corsa alle ore 12.59 con un ritardo di 199 minuti. Permane l'interruzione della circolazione sul binario per permettere gli accertamenti. Sono cinque al momento le corse sostitutive con gli autobus svolte tra Foligno e Spoleto