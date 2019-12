Trovati botti messi in vendita senza autorizzazione

Due commercianti di nazionalità cinese sono stati denunciati dai carabinieri perché, in vista di Capodanno, vendevano fuochi pirotecnici senza la prevista autorizzazione.

E' successo a Giano dell'Umbria, nella frazione di Bastardo, dove i militari hanno sorpreso i commercianti proprio mentre stavano vendendo una confezione di botti vietati a un minorenne.

I carabinieri hanno accertato che - oltre ad altri prodotti esplodenti di libera vendita - i due cittadini cinesi tenevano in bella mostra anche numerose tipologie di botti commerciabili solo se in possesso di specifica licenza prefettizia che, in questo caso - riferisce l'Arma - mancava.

Nel corso del controllo sono stati sequestrati circa 1.900 petardi di varia grandezza, per un totale di oltre 25 chilogrammi di peso.