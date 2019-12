Incendio alla Go Source di Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 28 DIC - Un incendio - che non ha provocato feriti - si è sviluppato nel pomeriggio di sabato all'interno della fabbrica Go Source di Narni. L'incendio ha interessato il tratto tra il filtro e la ciminiera dalla quale si è alzato un denso fumo.

E' stato spento prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, dal sistema antincendio e dagli operai e in contemporanea sono stati fermati gli impianti. "La situazione è sotto controllo - ha scritto su Facebook il sindaco Francesco De Rebotti - la temperatura è tornata alla normalità. Resto in attesa di Arpa".