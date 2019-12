Cgil, più poliziotti a Foligno e Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - "Ormai da troppo tempo i commissariati di Foligno e di Spoleto sono ridotti all'osso. La polizia stradale del distaccamento di Foligno è oramai impiegata costantemente lontano dai territori di sua competenza perché la sezione di Perugia, a causa di un discutibile piano nazionale di razionalizzazione delle pattuglie, non è più in grado di far uscire almeno un paio di pattuglie per ogni turno di servizio". E' quanto denuncia la segreteria regionale del Silp Cgil Umbria.

"Da circa un anno il ministero dell'Interno - spiega il sindacato - nel dare attuazione al piano di rinforzo delle questure e dei commissariati, ha inviato alla questura di Perugia diverse unità di rinforzo e ha provveduto a mandarne altre direttamente ai commissariati di Assisi e di Città di Castello, ma nessuna a Foligno e Spoleto".