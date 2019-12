Raccolta fondi del comitato Bagnetti

Il comitato Nicola Bagnetti, che da 20 anni opera a sostegno delle attività assistenziali nella emergenza sanitaria, ha organizzato per sabato 28 dicembre (alle 18), a Palazzo Della Penna, una raccolta fondi, la "Tombola al museo".

"Si tratta di un evento che unisce cultura, solidarietà e socialità" dice Francesco Bagnetti, presidente della onlus che ha già donato apparecchiature e ambulanze per un valore di oltre 300 mila euro alle strutture del Santa Maria della Misericordia, si legge in un suo comunicato. "Per questa iniziativa - aggiunge - abbiamo già ricevuto le adesioni di volontari dell'associazione e di personale sanitario dell'ospedale di Perugia: spirito dell'evento è di proporre il gioco della tombola nel cuore culturale della città".

La raccolta fondi servirà a finanziare progetti già condivisi, l'acquisto di manichini utili al personale preposto ai servizi di urgenza-emergenza oltre ad apparecchiature destinate ai bambini prematuri dell'Unità di terapia intensiva.