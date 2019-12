Un morto per scontro tra due auto

Un quarantottenne di Orvieto è morto in uno scontro tra due auto avvenuto lungo la strada che da Orvieto scalo conduce a Colonnetta. Sulla dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri.

L'uomo era alla guida di una Panda che - in base a quanto si apprende - in prossimità di una curva si è scontrata con una Volkswagen Polo condotta da un ventiseienne. Il quarantottenne, dopo essere stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Qui è morto poco dopo il suo arrivo.