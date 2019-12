Sull'Umbria Natale con il sole

Sull'Umbria sarà un Natale con il sole. A dirlo sono le previsioni meteo elaborate dal Centro funzionale della Protezione civile regionale.

Per la giornata del 25 dicembre, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino per via di locali addensamenti, poi nel corso della giornata prevarrà il sereno. Una tendenza che si estenderà anche a Santo Stefano.

Le temperature minime invece scenderanno e sui fondovalle e nelle pianure sono attese delle gelate.

Il freddo si è fatto sentire anche nel corso della notte tra il 23 e 24 dicembre, con la colonnina di mercurio che è scesa in alcune città abbondantemente sotto lo zero, come testimoniano i -6,2 gradi di Cascia.