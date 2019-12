Lattanzi, vediamo la fine del tunnel

"È stato un anno migliore rispetto a quelli, molto difficili, che abbiamo dovuto affrontare e sopportare, ma non siamo ancora fuori dal tunnel pur essendoci segnali positivi che ce ne fanno intravedere la fine": a dirlo è il presidente della Provincia di Terni e dell'Upi regionale, Giampiero Lattanzi, tracciando il bilancio del 2019.

"Dal punto di vista dell'agibilità finanziaria dell'ente - osserva Lattanzi - la situazione è in miglioramento. Siamo infatti riusciti, per la prima volta dopo l'inizio della crisi delle Province, a chiudere il bilancio senza particolari difficoltà e stiamo percorrendo la strada giusta per ripianare la situazione derivante dal predissesto".

Sempre sul piano delle risorse, il presidente fa notare le novità che sono in discussione a livello nazionale e i fondi già previsti per alcuni settori. "Nella legge di stabilità - ricorda infatti - sono state stanziate risorse fondamentali per strade e scuole, anche se mancano ancora quelle per le spese correnti".