Comitati Norcia, macerie volto sfigurato

"Le macerie e le chiese non diventino materiali né spazi di richiamo": a chiederlo sono i comitati "Pro Basilica identica" e "Rinascita Norcia" che fanno così riferimento alla messa di Natale che sarà celebrata tra ciò che resta della concattedrale di Santa Maria Argentea. Macerie e chiese - sostengono - sono come "un volto sfigurato da proteggere".

La celebrazione potrà essere seguita anche sul maxi schermo che verrà allestito in piazza San Benedetto.

"Dopo oltre tre anni dal sisma - hanno sostenuto i comitati - questi luoghi a noi così tanto cari, sono ormai divenuti un tremendo segno di degrado del tessuto sociale cittadino; strutture sgretolate ed opere da restaurare da porre ancora in salvo, imperdonabili prove del ritardo nella ricostruzione. Le energie intellettuali ed economiche si usino altrimenti: per custodire con attenzione, per proteggere dallo snaturamento; per ricostruire celermente e bene".