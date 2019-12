Per presidente Umbria "riforme non sono libro sogni"

"Gli interventi di riforma previsti non sono un libro dei sogni ma qualcosa che necessariamente dovrà essere realizzato per mirare a risollevare la nostra regione dalla situazione in cui si trova, a risvegliarla dal torpore che la caratterizza": lo ha detto la presidente della Giunta regionale Donatella Tesei illustrando il programma di governo all'Assemblea legislativa.

Tesei ha iniziato il suo discorso descrivendo l'attuale situazione umbra come "difficile e critica". "Che non può, e non deve, essere - ha aggiunto - alibi per nessuno di noi, ma che al tempo stesso non può essere dimenticata".

Per la presidente umbra la parola d'ordine è "agire" e quindi "non abbiamo più tempo di aspettare". "Dobbiamo far sì - ha sottolineato Tesei - che la regione si rialzi, ricominci a camminare e presto a correre. L'Umbria può aspirare a diventare regione pilota di questa nazione in molti campi. È nostro dovere provare a renderlo possibile". (ANSA).