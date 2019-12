Pagliacci confermata guida Federfarma

Silvia Pagliacci è stata confermata alla guida di Federfarma Perugia. Il consiglio direttivo che guida rimarrà in carica nel triennio 2020-2022.

Federfarma è l'associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia.

Pagliacci riveste a livello nazionale anche il ruolo di presidente del Sunifar (sindacato unitario farmacie rurali). "Ci aspettano nuove sfide - ha detto la riconfermata presidente di Federfarma-, proseguendo sulla scia degli ultimi anni in cui il ruolo della farmacia è divenuto via via sempre più strategico e rilevante per il territorio. Un presidio costantemente a disposizione del cittadino ed in quale l'utente può trovare risposte importanti in merito ai concetti di salute, secondo i dettami della farmacia dei servizi".