Frati Assisi, Natale sia vissuto in pace

"Che sia un Natale di speranza vissuto in pace in famiglia e nella sobrietà della vita di tutti i giorni" è l'augurio della comunità francescana del Sacro convento di Assisi per le prossime festività.

"Per questo Natale dovremmo fermarci un attimo per ritrovare il rapporto con il tempo e vivere il presente senza fretta" ha detto il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato. "Auspico - ha aggiunto - affinché il Natale illumini le nostre strade e ci renda quelli che non hanno paura del buio, proprio perché dentro la notte, per chi spera, c'è un mondo in attesa".

A nome di Papa Francesco, sarà il cardinale Agostino Vallini, legato pontificio per la Basilica di San Francesco, a presiedere la Santa Messa di Natale alla mezzanotte del 24 dicembre in Basilica inferiore.

La solenne celebrazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di San Francesco d'Assisi.