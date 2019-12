Monache Cascia, preghiera per gente sisma

"Pensando ai nostri fratelli e alle nostre sorelle vittime del terremoto del centro Italia, nel giorno di Natale porteremo sull'altare del Signore la nostra preghiera più fervida, affinché non siano dimenticati nella loro drammatica situazione": così suor Maria Rosa Bernardinis, priora delle monache di Santa Rita a Cascia, ha voluto ricordare le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 in concomitanza con le feste natalizie.

"Rinnoveremo anche le nostre intenzioni a Santa Rita da Cascia - ha detto la religiosa -, che interceda per le anime di tutti i defunti e per coloro che soffrono nel mondo. Ognuno di noi può fare qualcosa per lenire le ferite di chi è più in difficoltà, in particolare, i nostri governanti auspico ne sentano il dovere, che non lascino inascoltato il grido d'aiuto che s'innanlza dal cratere ormai da oltre tre anni".