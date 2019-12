Foligno in 'ansia' per corvo scomparso

Una città in "ansia" per la scomparsa di Mazzini, un giovane esemplare di taccola che a Foligno è diventato una vera e propria "star" soprattutto tra i giovani. E sulla pagina Facebook dedicata al piccolo corvo - Mazzini diario di una Taccola - sono decine i commenti e le condivisioni che si sono susseguiti all'appello di Benedetta Timi che ne ha segnalato l'allontanamento, temendo per le sue sorti.

Quella di Mazzini è una storia singolare che ha oltrepassato anche i confini nazionali grazie ai racconti pubblicati quasi quotidianamente sulla piattaforma social. "Mazzini - ha raccontato Timi all'ANSA - l'ho trovato, assieme ai miei due figli, lo scorso giugno nel centro storico di Foligno, in via Mazzini e da qui il nome. Era appena uscito dal nido e non sapeva volare". La donna dopo averlo portato a casa, se ne è presa cura e nel frattempo il volatile è diventato adulto e autonomo di farsi i suoi giri libero in città.