Questore di Perugia, lo Stato c'è

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Il lavoro svolto dalla polizia di Stato in questo anno nella provincia di Perugia è stato "intenso e produttivo di risultati" a testimonianza che "lo Stato c'è e agisce adeguatamente e prontamente" su vari fronti, compreso quello della criminalità organizzata, "un fenomeno sul quale gli organismi investigativi anche in questa regione tengono gli occhi aperti, sul quale l'attenzione è massima e che non va erroneamente sottovalutato". Lo ha detto il questore di Perugia, Mario Finocchiaro, che questa mattina ha incontrato i giornalisti per i consueti auguri di fine anno, occasione anche per fare un bilancio dell'attività svolta dalla polizia sul territorio e per "tracciare i propositi - ha detto Finocchiaro - per il nuovo anno".

Da circa nove mesi alla guida della questura di Perugia il questore ha parlato di lavoro "impegnativo e significativo svolto all'interno di una "struttura, la questura ma anche i vari commissariati distaccati, le specialità della stradale, della ferroviaria e della postale delle comunicazioni, che lavora in maniera sinergica, con grande passione, impegno e dedizione dei poliziotti che svolgono il loro ruolo senza risparmiarsi".