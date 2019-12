Pensionato arrestato per maltrattamenti

(ANSA) - TERNI, 21 DIC - Un pensionato di 68 anni di Terni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti nei confronti della compagna.

La donna - riferisce la questura - aveva già presentato denuncia nei giorni precedenti nei confronti dell'uomo, ma questi si è recato nuovamente presso la sua abitazione e ha iniziato a minacciarla tentando di entrare in casa. La compagna ha quindi chiamato il 113 ed una Volante che si trovava nelle vicinanze è intervenuta prima che il sessantottenne potesse mettere in atto ogni tentativo di violenza fisica. Accompagnato in questura e avvisato il magistrato di turno, l'uomo è stato arrestato tenuto conto delle sue condotte reiterate. "La proficua collaborazione con la procura della Repubblica - spiega la questura - ha consentito in questo come in altri analoghi casi di intervenire con tempestività e di interrompere l'escalation" che "caratterizza la violenza di genere e quella intra-famigliare e che, talvolta, si acuisce in occasione di festività e ricorrenze".