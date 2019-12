Ospiti e solidarietà ad auguri Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Oltre 280 ospiti e tanta solidarietà alla tradizionale cena di auguri e beneficenza organizzata dal Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Anche quest'anno Perugia si è stretta intorno al Comitato per sostenerlo nei grandi progetti in cui è impegnato: la ricerca, con il sostegno ai laboratori del Centro di ricerca emato-oncologico (Creo), il supporto ai reparti di Ematologia ed Oncoematologia dell'ospedale santa Maria della Misericordia, l'assistenza costante ai malati, bambini, ragazzi e adulti ospiti al Residence "Daniele Chianelli". E da quest'anno il grande progetto di ampliamento della struttura con altri 15 appartamenti.

All'appuntamento non sono mancate le istituzioni cittadine e regionali con la neo-presidente della Regione Donatella Tesei, il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Perugia Margherita Scoccia.