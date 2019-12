Albero e rinfresco all'Hospice Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - La solidarietà della Onlus "Gli amici di Simone" non si ferma nemmeno a Natale. L'associazione, infatti, ha realizzato un grande albero di Natale per l'Hospice di Perugia e donato il tradizionale rinfresco per lo scambio degli auguri all'interno della struttura. Una festa alla quale hanno partecipato gli operatori, tra cui la direttrice Susanna Perazzini, i pazienti e le famiglie per un momento di convivialità per stare insieme oltre la malattia e oltre il dolore.

L'albero - spiega la Usl Umbria 1 in una sua nota - è stato donato in memoria di Simone Famiani, morto a 37 anni, al quale la moglie Laura e il fratello Andrea hanno intitolato l'associazione che si occupa proprio di dare sollievo ai malati oncologici e alle loro famiglie, di informare sulle terapie e di organizzare incontri legati alla prevenzione.