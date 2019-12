Tesei, avviata riorganizzazione sanità

"Abbiamo avviato una riorganizzazione importante della sanità in Umbria": lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei incontrando i giornalisti a palazzo Donini. Presenti il vice presidente della Giunta Roberto Morroni e gli assessori Michele Fioroni ed Enrico Melasecche.

"Sono soddisfatta del lavoro puntuale fatto insieme alle altre regioni per il nuovo patto per la salute" ha sottolineato ancora Tesei.