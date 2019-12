Seminario su servizi on-line pa

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Comunicazione istituzionale, gestione e ottimizzazione dei siti web della pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e trasparenza sono i temi approfonditi nel corso del seminario "Il sito Web e la comunicazione istituzionale digitale di qualità" organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

"Il Codice dell'amministrazione digitale - ha sottolineato Alberto Naticchioni, amministratore di Villa umbra - impone un percorso di cambiamento nella pa e individua Internet e le piattaforme digitali quali canali preferenziali per l'interazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Tale cambiamento coinvolge sempre più personale pubblico e trasversalmente tutti gli uffici degli enti pubblici a favore dei quali la Scuola sta già progettando per il 2020 nuove iniziative formative nel rispetto della legge regionale finalizzata alla promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali, della società dell'informazione e della conoscenza".