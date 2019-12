Piano di sicurezza per il Natale a Terni

(ANSA) - TERNI, 20 DIC - Varato questa mattina dal questore di Terni, dopo un incontro in prefettura presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi, il piano di sicurezza per le festività natalizie. In base a quanto riferisce una nota della questura, il piano - contenuto in un'ordinanza di sette pagine - si è arricchito di un articolato studio di scenario curato dalle valutazioni condivise di esperti della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, nel contesto di un lavoro di squadra.

In base alle maggiori esigenze di sicurezza individuate, la città è stata suddivisa in tre colorazioni, a ciascuna delle quali sono abbinati specifici servizi di prevenzione. L'area verde - per la quale è stata disposta un'intensificazione dei servizi di controllo - comprende le zone della città in cui c'è minore affluenza di persone, eventi e commissione di reati, parchi cittadini, in questo periodo poco frequentati, e istituti scolastici, visto il periodo di sospensione delle lezioni.