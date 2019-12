Gq Uk premia l'eleganza di Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli è il terzo businessman meglio vestito del 2020 per la rivista Gq Uk.

"L'uomo al quale si rivolgono i miliardari 'tecnologici' quando hanno bisogno di capire come vestirsi bene" è scritto nella didascalia che accompagna la sua foto.

"Sono profondamente lieto che l'eleganza italiana che c'ispira, sia riconosciuta insieme ai valori che portiamo avanti con sincera passione ogni giorno" scrive Cucinelli sul suo profili Instagram dopo avere "ringraziato di cuore" gli amici di Gq Uk". L'imprenditore umbro della moda ha esportato e reso famoso in tutto il mondo il suo cachemire creato nell'antico borgo di Solomeo.

Primo nella classifica di Gq Uk è il rapper Jay-Z seguito da Jeff Bezos. Alle spalle di Cucinelli, quindi, un altro italiano, il ceo di Christian Dior Pietro Beccari.