In Assemblea il programma Giunta

Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per lunedì 23 dicembre, alle 9,30.

Due i punti all'ordine del giorno. La presidente della Giunta regionale Donatella Tesei illustrerà il programma di governo e presenterà i componenti dell'Esecutivo. Sarà poi esaminata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2020. Relatore di maggioranza il presidente della prima Commissione consiliare, Daniele Nicchi, quello di minoranza la vicepresidente dello stesso Organismo, Donatella Porzi.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale Youtube dell'Assemblea e sul sito istituzionale Alumbria.it.