Gdf dona capi abbigliamento sequestrati

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 20 DIC - Il comando provinciale di Perugia della guardia di finanza ha donato alla Caritas numerosi capi di abbigliamento, sequestrati dalla tenenza di Gubbio in fiere e mercati settimanali nell'ambito della lotta alla contraffazione e alla tutela dei marchi.

I capi - una volta ottenuta la necessaria autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria e dopo essere stati privati dei falsi marchi con cui erano stati messi in vendita - sono stati consegnati a Ivana Fiumanti, coordinatrice della Caritas diocesana di Gubbio, alla presenza del vescovo, monsignor Luciano Paolucci Bedini.

Il vescovo ha ringraziato le fiamme gialle eugubine e l'autorità giudiziaria, evidenziando come i vestiti donati potranno recare conforto alle persone più bisognose durante il periodo invernale.

Al termine dell'evento, il comandante della tenenza ha donato a monsignor Paolucci Bedini il tradizionale calendario storico della guardia di finanza.