Donazione a ospedale Perugia per ricordo Camera

Una donazione all'ospedale di Perugia per ricordare Costantino Camera, appuntato dei carabinieri in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica di Perugia, scomparso due anni fa in un incidente stradale. E' quanto hanno voluto fare colleghi e amici.

Con il ricavato di una manifestazione sportiva è stato così acquistata una apparecchiatura di diagnostica di patologie cardiache, destinata alla struttura complessa di cardiologia del S. Maria della Misericordia, che riferisce dell'iniziativa. Alla cerimonia di donazione, sono intervenuti, con la vedova del militare, Rita Mancini, infermiera della stessa Azienda ospedaliera, il tenente colonnello Giovanni Mele, comandante dell'aliquota carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, e il direttore del reparto cardiologia Claudio Cavallini.