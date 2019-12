Anno impegnativo Polo vigili Papigno

(ANSA) - TERNI, 20 DIC - Si avvia alla conclusione per il 2019, con l'avvio dell'ultimo re-training Sfa (Soccorritore fluviale alluvionale) ad opera del personale sommozzatore della direzione regionale Sicilia, l'attività del Polo territoriale di formazione dei vigili del fuoco di Papigno, inserito all'interno del comando provinciale di Terni.

"E' stato un anno impegnativo - sottolinea il comandante provinciale, Giancarlo Cuglietta - che ci ha visti crescere sia in termini di corsi sia in termini numerici di partecipanti".

L'attività del Polo di formazione acquatica - spiega una nota - è iniziata con il corso, giunto alla 77/a edizione, per il personale proveniente dalla direzione regionale dei vigili di Emilia-Romagna, a cui si sono succeduti quelli per il personale delle direzioni regionali Campania, Lazio ed Abruzzo formando circa 70 nuovi soccorritori fluviali alluvionali. Particolare importanza riveste questa figura professionale altamente specializzata per operare in scenari incidentali come esondazioni ed alluvioni.