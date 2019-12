Squarta incontra vice presidente Giunta

Visita istituzionale nella sede degli uffici regionali del presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta accolto dal vicepresidente della Giunta, Roberto Morroni.

L'incontro si è svolto nella sede del Broletto e - spiega Palazzo Cesaroni - è stata l'occasione per confrontarsi con l'assessore su alcune questioni legate all'agricoltura e sul ruolo dell'Assemblea per contribuire al rilancio di uno dei settori strategici per il sostegno dell'economia locale.

Squarta e Morroni hanno portato il loro saluto ai dirigenti e al personale amministrativo.