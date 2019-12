Porzi, via superticket con buona sanità

"Siamo ben lieti di condividere la soddisfazione dell'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, relativamente alla rimodulazione del superticket che vede l'eliminazione per la fascia di reddito R2 e R3. Mi preme però sottolineare che questo provvedimento è la conseguenza delle buone pratiche e dei risultati raggiunti dalla sanità umbra in questi anni": così la consigliera regionale Donatella Porzi (Pd).

"Il fondo di cui parla l'Assessore - spiega Porzi - è relativo ad una legge del 2018 che ha premiato le Regioni virtuose tra cui l'Umbria, con lo stanziamento delle risorse che Coletto ha potuto utilizzare in questa occasione. Quindi, è il caso di dire, che bene ha operato la Giunta precedente.

L'Umbria, grazie alla sua gestione sanitaria ha potuto contare su 1,2 milioni di euro in più proprio finalizzati al ticket. I numeri dunque restituiscono la verità - conclude Porzi - dopo mesi di campagna elettorale nella quale, forse, c'è stata qualche strumentalizzazione di troppo".