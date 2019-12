Peppucci, Commissione visiti strutture sanità

"La terza Commissione visiti le strutture sanitarie umbre per valutare il livello della qualità dei servizi": lo chiede il consigliere regionale della Lega, Francesca Peppucci. Che annuncia di avere presentato una richiesta alla presidente della Commissione Sanità e servizi sociali, Eleonora Pace.

"C'è l'esigenza che l'Organo - spiega Peppucci - proceda alla visita delle strutture ospedaliere e riabilitative presenti sul territorio regionale al fine di valutarne direttamente lo stato e il funzionamento. La politica deve uscire dai palazzi per verificare concretamente lo stato delle cose e comprendere la situazione delle strutture oltre a raccogliere informazioni riguardo dipendenti e pazienti, così da poter lavorare in maniera più incisiva in Commissione e in Aula. I cittadini - conclude il consigliere della Lega - hanno chiesto una svolta anche nel settore della sanità e questo sarebbe un importante segnale per dimostrare il reale cambio di passo rispetto al passato".