Spettacolo per bimbi a Oncoematologia

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - I piccoli pazienti della struttura di Onocematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia hanno ricevuto la visita di un mago, che si è esibito in un lungo repertorio di giochi di prestigio.

La simpatica iniziativa è stata coordinato dai medici e dalle insegnati della scuola interna dei Coniglietti bianchi in collaborazione con il Lions Club "Perugia Host", il cui presidente Basso Parente, dirigente medico della struttura complessa di Chirurgia vascolare del S. Maria della Misericordia, ha anche fatto una donazione di materiale didattico e di giocattoli destinato agli alunni della scuola interna dell'ospedale. Il mago, Donato Bini, in arte Stramagante Mr Dudi, che fa parte di un gruppo di giovani che organizzano eventi, a puro titolo di volontariato, è riuscito a regalare momenti di divertimento ai bambini, con una loro partecipazione attiva al gioco.