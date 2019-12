Col. Fabi, Perugia non è far west

Perugia "non è il far west", un "territorio dove avere paura" ma nel quale "c'è una qualità di vita altissima". Lo ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giovanni Fabi riferendosi anche alle ultime indagini sui fenomeni legati alla criminalità organizzata. "Ci possono essere infiltrazioni - ha aggiunto - ma non c'è controllo del territorio. E comunque io mio figlio a studiare qui lo manderei".

Il colonnello Fabi e gli ufficiali del comando provinciale hanno incontrato la stampa per uno scambio di auguri in vista del Natale. E' stato sottolineato che i delitti denunciati nella provincia di Perugia sono scesi, passando da 23 mila 79 del 2018 a 21 mila 298 del 2019. I carabinieri si sono occupati del 77,4% di essi lo scorso anno e dell'82,4% in questo.

Riguardo alle mafie, il colonnello Fabi ha ricordato il suo impegno nelle aree più colpite. "Ho respirato il clima di condizionamento da parte della criminalità organizzata - ha detto - e vi assicuro che qui non accade".