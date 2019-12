Prolungata cassa integrazione all'Ast

Prolungata di altre nove settimane, rispetto alle 13 già programmate, la cassa integrazione ordinaria all'Ast di Terni. L'accordo sulle modalità di applicazione è stato raggiunto nella tarda serata di lunedì, nella sede ternana di Confindustria, da azienda e rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb.

Secondo quanto ha spiegato il responsabile delle risorse umane dell'acciaieria, Luca Villa, il prolungamento della cig per un massimo di circa 700 lavoratori al giorno (su un totale di 2.336) si è reso necessario a causa del perdurare della contrazione del mercato siderurgico e con esso della diminuzione dei volumi produttivi. "La riduzione dell'attività produttiva - si legge nel verbale - avrà una durata massima presunta di nove settimane e decorrerà dal 30 dicembre 2019 al 27 febbraio 2020, con ricorso all'ammortizzatore anche in modo non continuativo.

Al termine del periodo si confida di riprendere la normale produzione".