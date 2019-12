Più risorse per Provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Tornano a crescere le risorse a disposizione della Provincia di Perugia. Lo ha rilevato il presidente Luciano Bacchetta che nella conferenza stampa di fine anno ha parlato di "un'inversione di tendenza per questo ente".

"In tutto il 2019 - ha detto Bacchetta - si sono avuti importanti investimenti nella viabilità per oltre 54 milioni di euro, più di 12 milioni per l'edilizia scolastica e 9 milioni sul patrimonio dell'ente".

Nel corso dell'incontro è stata invece segnalata una "diaspora" dei dipendenti negli ultimi anni. "Abbiamo poco personale (sono rimasti in 465) - ha detto Bacchetta -, gran parte trasferito ad altri enti oppure andati in pensione. Rimane difficile, pertanto, dare risposte".

Tra le "criticità" segnalate c'è anche quella del doppio ruolo di sindaco e presidente della Provincia, "imposto" dalla legge 56. (ANSA).