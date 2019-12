Oltre 34 milioni per scuole Umbria

"Ammonta a 34,4 milioni di euro il contratto per la concessione di un prestito, con oneri a carico dello Stato, stipulato oggi tra l'Assessorato regionale all'istruzione e Cassa depositi e prestiti per finanziare interventi di costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà degli enti locali adibiti all'istruzione scolastica": lo ha annunciato l'assessore regionale all'istruzione Paola Agabiti. "Con la firma di questa mattina in assessorato - ha aggiunto - prosegue il programma di finanziamento per l'edilizia scolastica in Umbria 2018-2020".

"Le risorse - ha spiegato Agabiti - ci permetteranno di realizzare opere finalizzate a migliorare sicurezza, agibilità e adeguamento sismico in 67 edifici scolastici. Il programma di interventi permetterà all'Umbria di fare un ulteriore passo avanti oltre che, come detto, nella messa in sicurezza, anche in termini di sostenibilità ed efficientamento energetico".