Filippucci coordinatrice Umbria Sic sport

La dottoressa Lucia Filippucci è stata nominata coordinatrice per l'Umbria della Società Italiana di Cardiologia dello sport. "Opererà per creare un nucleo di medici che porti avanti localmente i messaggi della Società, anche tra gli atleti e gli operatori sportivi" sottolinea Lucio Mos, presidente della Sic sport.

La dottoressa Filippucci è stata eletta durante il congresso nazionale della Società svoltosi a Roma. E' specialista in cardiologia e responsabile dell'Unità operativa di cardiologia riabilitativa e prevenzione patologie cardiovascolari della Usl Umbria 1, con sede presso il Centro servizi Grocco di Perugia.

La struttura è specializzata nella riabilitativa cardiologica per i pazienti colpiti da sindrome coronarica, dopo interventi cardiochirurgici e di trapianto di cuore. Il servizio diretto dalla dottoressa Filippucci svolge inoltre attività di prevenzione primaria con screening per la popolazione generale e per categorie specifiche, nonché attività di cardiologia pediatrica.