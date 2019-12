De Luca, sostegno a filiera canapa

"L'ignoranza e un bigotto oscurantismo della destra in Italia rischiano di mandare in fumo oltre diecimila posti di lavoro e un miliardo e mezzo di Pil, con una ricaduta importante anche in Umbria. Per questo il Movimento 5 Stelle in Regione presenterà una proposta di legge per il sostegno della filiera della canapa industriale sul modello di quella approvata in Veneto": lo ha annunciato il capogruppo regionale del M5s Thomas De Luca.

"Stiamo parlando - ha sostenuto l'esponente pentastellato - di un settore che negli ultimi anni, soprattutto in Umbria, ha registrato crescite a tripla cifra con la nascita di decine di imprese e progetti che guardano ai mercati esteri in una regione che può vantare un museo della canapa che attira turisti da ogni parte del Paese e non solo. Anche al fine di tutelare queste imprese e per dare slancio ad un settore in costante crescita il Movimento 5 Stelle in Regione depositerà una proposta di legge".