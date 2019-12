PopulAlma vince finale European sound

È stata vinta dalla band PopulAlma la finalissima nazionale di European social sound U4, il primo format europeo che abbina un contest per band emergenti di alto livello a una iniziativa informativa sui progetti finanziati dal Fondo sociale europeo-Fse, che si è svolta a Matera. La giovane band, che propone musica etnico folk, è stata premiata dal voto on-line e dalla giuria per la canzone "Nun esisti razza"; gareggiava per l'Umbria e si è assicurata il posto in finale superando la selezione umbra svolta in ottobre a Perugia.

Al trio "Emma Morton & the Graces", proveniente dalla selezione toscana, è andato invece il premio della critica.

Sul palco dell'Auditorium "Raffaele Gervasio di Matera si sono esibiti otto gruppi che hanno superato le quattro selezioni regionali (Basilicata, Sicilia, Toscana e Umbria); l'Umbria, oltre che da "PopulAlma" era rappresentata da "Effetto Contrario" con "Pensieri al finestrino" e "Giorno di novembre".