Enel resta a Bastardo e Pietrafitta

"Abbiamo ricevuto da Enel conferma della volontà di permanenza sul territorio regionale, anche con lo sviluppo di impianti di produzione da fonti rinnovabili sia nelle aree di Bastardo e Pietrafitta che in altre zone della regione": lo ha riferito l'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, dopo l'incontro nel palazzo Broletto, con una delegazione Enel sul futuro dei siti industriali di produzione energetica di Bastardo e Pietrafitta.

"L'incontro - ha detto l'assessore - è stato rassicurante".

"Manterremo alta l'attenzione - ha aggiunto - e a tal fine abbiamo già individuato incontri periodici per una nostra partecipazione attiva ai processi di riqualificazione e per un monitoraggio costante degli impegni presi".