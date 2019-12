Comitato, accelerare ricostruzione

"Occorre accelerare la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia e delle altre chiese distrutte dal sisma di tre anni fa": a chiederlo al ministero dei Beni culturali sono stati i rappresentanti del Comitato "Pro Basilica identica di Norcia" che si sono radunati in piazza San Benedetto, con il sostegno dell'altro comitato nursino "Rinascita Norcia" che ha dato vita negli ultimi mesi alla protesta dei lenzuoli bianchi.

Per rafforzare l'iniziativa è stata data lettura di un messaggio che i rappresentati del comitato promotore hanno costruito come parole di San Benedetto, che ha chiesto a chi "ha il potere" di piegarsi per "muovere leve bloccate". Una lunga lettera nella quale il patrono d'Europa "invita" gli amministratori e i governanti a "rivedere le leggi" e dare nuova "luce di speranza" a chi abita nelle zone colpite.

Davanti alla Basilica è stato anche srotolato uno striscione con su scritto: "San Benedetto veglia sulla tua casa".