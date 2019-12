Tesei,segnale forte Mattarella ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 DIC - "La presenza ad Assisi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un segnale molto forte per la nostra regione".

A dirlo all'ANSA, è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, stamani nella città Serafica per assistere alla consegna della Lampada della Pace al Capo dello Stato, nell'ambito del concerto di Natale all'interno della Basilica Superiore.

"Un riconoscimento - ha aggiunto Tesei - che è in linea con quella che è la nostra vocazione, l'Umbria fa della pace e dell'accoglienza elementi identificativi importanti e questa, anche perché cade dentro il periodo natalizio, è una giornata importante". "Chi arriva da noi - ha detto ancora la governatrice - trova una terra sempre molto bella e soprattutto accogliente, poi qualche problema l'Umbria ce l'ha, ma cercheremo di gestirlo in modo proficuo per il bene della regione stessa e per la comunità che la abita".