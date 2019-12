Caritas raccoglie offerte per l'Albania

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - La Caritas diocesana dedica l'Avvento di Fraternità 2019 alle popolazioni terremotate dell'Albania, promuovendo in tutte le comunità parrocchiali una raccolta di offerte durante le S. messe del 15 dicembre, Terza domenica d'Avvento, ed è vicina con la preghiera e con gesti concreti alle famiglie di albanesi in difficoltà (nel 2018 sono state 49 a chiedere aiuto dal Centro di ascolto diocesano) che risiedono nel territorio perugino-pievese. Le offerte che verranno raccolte domenica 15 dicembre andranno a sostenere i progetti attivati per l'emergenza umanitaria dalla rete Caritas (www.caritas.it).

Quanti desiderano inviare direttamente in Caritas la propria offerta possono fare un versamento a: Diocesi Perugia - Caritas Diocesana IBAN IT74E0344003000000000071452, specificando nella causale "Emergenza Terremoto Albania". "Non facciamo mancare alle famiglie albanesi terremotate il nostro umano e cristiano sostegno", ha scritto il cardinale Gualtiero Bassetti nella lettera per l'Avvento di Fraternità 2019.