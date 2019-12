A Mattarella la Lampada della Pace

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 DIC - "Il dialogo, l'incontrarsi, il conoscersi e parlare è la strada per la pace": così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo avere ricevuto ad Assisi la Lampada dai frate del Sacro Convento.

Il Capo dello Stato ha quindi sottolineato che "costruire insieme il futuro è il vero tessuto della pace".

Il presidente della Repubblica ha ricevuto dai frati del Sacro Convento di Assisi la Lampada della pace nel corso di una cerimonia nella Basilica superiore di San Francesco. A consegnare la Lampada al Capo dello Stato è stato il custode del Sacro Convento padre Mauro Gambetti.

"Noi cerchiamo uomini umili e saggi per governare, che non amino il protagonismo dei narcisisti, non facciano continuamente propaganda" ha detto padre Gambetti. Che nel suo intervento ha richiamato la figura di Liliana Segre. "Interpreto la consegna della Lampada come un riconoscimento all'Italia", ha affermato ancora Mattarella. Presente alla cerimonia anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.