Due band umbre finale European sound

Arriva alla conclusione il progetto di comunicazione ideato e coordinato dalla Regione, settore Comunicazione Fse: sabato, 14 dicembre 2019, alle 21.30, all'auditorium Raffaele Gervasio di Matera, si terrà la finalissima nazionale di European social sound U4, il primo format europeo che abbina un contest per band emergenti di alto livello a un'iniziativa informativa sui progetti finanziati dal Fondo sociale europeo in tema di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale.

Intervallati da video riguardanti le iniziative finanziate tramite il Fse di punta, si contenderanno la vittoria le otto band finaliste, fra cui le due selezionate nella finale regionale tenutasi a Perugia, Effettocontrario, con il brano "Pensieri al finestrino"; Populalma, che canterà "Nun Esisti Razza".

Sarà possibile seguire l'evento tramite il sito www.europeansocialsound.it che ospiterà la trasmissione integrale della serata in diretta streaming.