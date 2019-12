Alunni, c'è chi vince sfida del mercato

"Insistere" sui percorsi che hanno portato alla crescita di fatturato, di dipendenti e di marginalità, perché "c'è un pezzo di regione che sta vincendo la sfida del mercato". Per Antonio Alunni sono "internazionalizzazione, diversificazione dei prodotti, innovazione, crescita nella dimensione d'impresa e nel capitale umano" i cavalli vincenti sui quali puntare per il futuro dell'economia umbra.

Il presidente di Confindustria Umbria lo ha sottolineato presentando i risultati dell'indagine annuale che delinea l'andamento dell'industria manifatturiera in Umbria, con i dati relativi al 2018 (estratti dai bilanci depositati) in merito alle performance delle imprese associate. In occasione della conferenza stampa di fine anno, il presidente ha evidenziato come ci sia "coerenza tra il manifatturiero e l'intero comparto produttivo".